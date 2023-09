“Passaggio a Nord Ovest” su Rai 1 alla scoperta di Brescia

“Passaggio a nord ovest” con Alberto Angela in onda nel pomeriggio su Rai 1 fa tappa a Brescia. Obiettivo anche sui cataclismi e sulla Cina

E’ Brescia la meta di “Passaggio a nord ovest”, il programma con Alberto Angela, in onda sabato 23 settembre alle 15.00 su Rai 1. Città dalle origini celtiche, si sviluppò in epoca romana sotto Vespasiano, sino alla dominazione dei Longobardi che ne fecero una delle capitali del loro regno militare. Nel Museo di Santa Giulia sono conservati veri capolavori come la statua in bronzo della Vittoria alata pressoché intatta, alta 2 metri, e la croce di Desiderio.

Obiettivo anche sul nostro pianeta che – in cinque occasioni – ha affrontato eventi apocalittici che hanno spazzato via tutte le forma di vita, o quasi. Ogni volta, le creature dominanti sono scomparse per lasciare spazio ad altri animali che meglio si sono adattati alle nuove condizioni. Ma come apparivano questi mondi preistorici? Alcuni studiosi hanno ricostruito la vita sulla Terra durante le cinque estinzioni di massa, le cui condizioni hanno poi consentito l’avvento della razza umana.

E ancora, la nazione dei contrasti: la Cina, un paese grande come un continente e con la popolazione più numerosa del pianeta. I suoi 18.000 chilometri di coste comprendono ambienti molto diversi, dalla gelida baia di Bohai nel nord all’isola tropicale di Hainan nell’estremo sud. Riprese aeree senza precedenti mostrano la Cina in tutto il suo splendore, mentre storie umane invisibili vengono rivelate in alcuni dei luoghi più spettacolari di questo Paese.