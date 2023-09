Nelle librerie “Lighter”, il nuovo libro di yung pueblo

Torna yung pueblo, letteralmente “popolo giovane”, lo pseudonimo che Diego Perez ha scelto per indicare che l’umanità sta entrando in un’epoca di crescita e guarigione

“La guarigione profonda e la maturità emotiva iniziano quando rivolgete l’attenzione interiormente. La capacità di vedervi mentre attraversate gli alti e bassi della vita, senza fuggire dalle vostre sensazioni e senza soffocarle, accresce la comprensione di voi stessi. Sentite le emozioni che vanno e vengono. Scendete a patti con il passato e notate come si manifesta nel presente. Osservate la vostra mente quando affronta le situazioni difficili. Prendete nota degli schemi di comportamento che si manifestano ripetutamente nella vostra vita. Esaminate la vostra narrazione interiore e il modo in cui il pensiero influenza le emozioni.

Prestare attenzione a tutti questi movimenti della mente apre la porta a lezioni che possono trasformarvi la vita. Ma nessuna di queste attività mentali avviene da sé: dobbiamo svolgerle intenzionalmente e coltivarle con costanza, in modo da farle diventare abbastanza forti da influenzare la nostra salute mentale e farci passare dalla mera sopravvivenza a una crescita prospera.” In questo libro, che appena uscito ha raggiunto la vetta delle classifiche del “New York Times”, yung pueblo condivide con i lettori il percorso di guarigione che l’ha portato dall’inferno delle dipendenze a una nuova consapevolezza interiore. Un viaggio di rinascita che, grazie alla pratica della meditazione, gli ha donato una chiarezza mentale e un amore di sé mai sperimentati prima, aiutandolo a lasciare andare finalmente il passato con i suoi pesi fino a scendere al cuore della propria verità interiore. Un percorso di alleggerimento e di trasformazione che tutti possiamo intraprendere, per rendere il futuro, non solo nostro ma dell’umanità intera, più luminoso.

yung pueblo, letteralmente “popolo giovane”, è lo pseudonimo che Diego Perez ha scelto per indicare che l’umanità sta entrando in un’epoca di crescita e guarigione, in cui molti espanderanno la propria consapevolezza di sé liberandosi dagli inutili pesi del passato. Oggi Diego Perez risiede in Massachusetts.