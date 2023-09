Mitsubishi Motors Europe e Vinturas uniscono le forze

Vinturas ha creato l’automazione dei processi e dei flussi di lavoro, risolvendo l’interoperabilità di rete per Mitsubishi Motors Europe

La creazione di una catena di fornitura end-to-end guidata dai dati, con conseguenti risparmi ed efficienze significativi, è ora facilmente realizzabile per il settore dell’industria dei veicoli finiti. Vinturas ha infatti creato l’automazione dei processi e dei flussi di lavoro, risolvendo l’interoperabilità di rete tra le applicazioni IT, le funzionalità e i partner commerciali di Mitsubishi Motors Europe (MME). MME controlla e possiede i dati e le informazioni tra le parti che compongono la sua supply chain, in modo che tutte traggano vantaggio dalla maggiore trasparenza e tracciabilità dei veicoli e dal miglioramento della qualità dei dati e delle informazioni.

Il primo segmento è stato implementato con successo per la ASX di nuova generazione, che viene assemblata in Spagna. Il prossimo step riguarderà la nuovissima COLT, che sarà assemblata in Turchia, con la possibilità in futuro di integrare altri stabilimenti di assemblaggio e moduli Vinturas. Bas van Groenewoud, General Manager – Vehicle Supply Chain Management di MME: “Grazie alla loro avanzata tecnologia blockchain privata, che è stata implementata in modo rapido e semplice, Vinturas ci offre una maggiore disponibilità e accuratezza dei dati, permettendoci di prendere le giuste decisioni al momento giusto e portando maggiore trasparenza e responsabilità in tutta la nostra catena di approvvigionamento”.

Ronald Kleijwegt, CEO di Vinturas: “Vediamo sempre più costruttori (OEM) e fornitori di servizi logistici in tutto il mondo interessati alla nostra esclusiva soluzione di rete interoperabile. Grazie a Vinturas, gli OEM non solo hanno il controllo dell’intera catena del valore, dei dati e delle informazioni, ma possono anche risparmiare una quantità significativa di denaro, grazie all’efficienza dei costi e alla riduzione del capitale circolante. Soprattutto quest’ultimo aspetto è di grande importanza in questi tempi di continui cambiamenti e sconvolgimenti. Siamo lieti di supportare MME con la nostra tecnologia innovativa e orgogliosi dell’ottimo lavoro di squadra che ha portato al successo dell’implementazione”.