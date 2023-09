Lisa Beneventi nelle librerie con “La giostra della vita”

“La giostra della vita”, il nuovo libro di Lisa Beneventi, è la storia della famiglia Colombo che vive nelle terre emiliane, lungo le rive del Po

Cent’anni e più di eventi, vicende che hanno come sfondo la storia del Regno d’Italia e della Repubblica italiana fino al secondo dopoguerra e agli anni del boom economico. Nelle pagine di questa saga familiare la vita quotidiana di quattro generazioni si intreccia con storie e fatti straordinari, successi e fallimenti, lotte, guerre e rappresaglie.

Dalla nascita del Regno d’Italia agli anni ’60 del Boom economico. Tra alti e bassi, ricchezza e povertà, indifferenza verso i fatti politici o di partecipazione attiva in un campo o nell’altro, i personaggi si muovono su piani diversi, su e giù, proprio come sui cavalli di una giostra, trascinati da eventi più grandi di loro.

LA STORIA DI QUATTRO GENERAZIONI DI UNA FAMIGLIA NEL CUORE DELLE TERRE EMILIANE

Nata a Reggio Emilia, Lisa Beneventi vive e lavora tra Quattro Castella in Val Pusteria. Felicemente sposata, ha tre figli e due nipoti. Ama la montagna, l’opera lirica, la pittura astratta. Il suo hobby: creare gioielli. È stata docente di lingua francese nei licei della sua città e formatrice in corsi di aggiornamento di docenti di scuola secondaria su incarico del Ministero dell’Educazione. È autrice di numerosi corsi multimediali di lingua francese, grammatiche e storie della letteratura per le scuole superiori, pubblicati con la Editrice Zanichelli. Spinta dal desiderio di rinnovarsi e di scoprire nuovi modi di espressione è stata, in tempi più recenti, prepotentemente attratta dalla pittura, sua antica passione, che l’ha portata a raggiungere risultati importanti e a partecipare a mostre personali e collettive in Italia e all’estero (Parigi, Londra, Praga, Rotterdam, San Pietroburgo, Svezia). Per la sua attività artistica ha ricevuto la medaglia di bronzo del Senato della Repubblica italiana. Non ha mai abbandonato l’interesse per la scrittura creativa. Negli ultimi anni, tale interesse si è concretizzato nella stesura del suo primo romanzo “Noi siamo come le farfalle”.

TITOLO: LA GIOSTRA DELLA VITA

AUTRICE: LISA BENEVENTI

PAGINE: 515 PAGINE

FORMATO: BROSSURA CON ALETTE A5

PREZZO: 18,00 €

ISBN: 9791281026117

NUA Edizioni