“Linea Verde Life” in viaggio a Roma tra passato, presente e futuro

A “Linea Verde Life” stamani su Rai 1, Elisa Isoardi e Monica Caradonna tra le strade della Città Eterna, alla scoperta della Roma meno nota

Un viaggio alla scoperta di una Roma meno nota: lo propone “Linea Verde Life”, in onda sabato 23 settembre alle 12.30 su Rai1, Elisa Isoardi e Monica Caradonna, tra le strade della Città Eterna, sveleranno la sua essenza ecologica, la ricerca universitaria in sinergia con le Istituzioni del Territorio, con l’ambizioso obiettivo di decarbonizzare entro il 2050.

Metteranno in luce scoperte nel campo dell’edilizia, presentando nuovi brevetti legati sia ai metodi costruttivi che ai materiali innovativi e spiegando come questi progressi promettano di rivoluzionare anche l’aspetto sociale, restituendo dignità di vita a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà economica o psicologica.

In esclusiva, le telecamere di “Linea Verde Life”, poi, porteranno i telespettatori attraverso i sotterranei di Villa Mondragone, per poi continuare all’interno della Villa e avere il previlegio esclusivo di gettare uno sguardo su uno dei misteri più affascinanti del mondo: il Codice Voynich, un antico manoscritto scritto in una lingua ancora non decifrata. Si apriranno le porte dei laboratori di studio del Dna antico, dove è stato possibile ridare vita a vitigni reliquia e tante altre affascinanti esclusive.

Spazio anche alle emozioni con il racconto di donne e uomini che hanno superato grandi sfide e realizzato i propri sogni rispettando l’ambiente, tra chi ha realizzato un luogo per le farfalle e chi ha realizzato la sua casa con la paglia.

Non mancherà un’incursione nelle prelibatezze culinarie romane, Elisa Isoardi proporrà un piatto speciale e spiegherà come l’innovazione e il buon senso possano creare menu che delizia il palato senza arrecare danno all’ambiente.