Con Circle Group gestione in tempo reale per Metrocargo Italia

Circle Group ha completato l’implementazione della suite Milos® MTO per il tracciamento e la gestione in tempo reale delle proprie spedizioni per Metrocargo Italia

Circle Group ha completato l’implementazione della suite Milos® MTO per il tracciamento e la gestione in tempo reale delle proprie spedizioni per Metrocargo Italia, operatore di trasporto intermodale attivo in Italia e in Francia.

Grazie al lavoro congiunto tra le due aziende, la piattaforma è stata resa interoperabile con i sistemi informatici impiegati dai principali partner di Metrocargo Italia in Francia, a cominciare da Novatrans (gestore di una rete di terminal in Francia, tra cui quello di Miramas, e operatore di cui Metrocargo si avvale per le connessioni ferroviarie tra i terminal di Miramas e di Valenton, e tra Miramas e il terminal di Dourges) e dallo storico Cliente Leroy Merlin.

Luca Abatello, Presidente e CEO di CIRCLE Group, commenta: “È un grandissimo piacere continuare la collaborazione con Metrocargo che procede ormai da diversi anni e che rappresenta una plastica declinazione dei Servizi Federativi del nostro piano Connect 4 Agile Growth: una catena logistica multimodale federativa in cui clienti industriali e attori della Supply Chain collaborano digitalmente rendendo più efficiente e sostenibile la catena logistica e l’Ultimo Miglio”.