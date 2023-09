A “Ribelli” nel pomeriggio su Rai 3 si parla di Padre Pio

“Ribelli” su Rai 3 dedica la puntata a Padre Pio, in occasione del 55° anniversario della morte avvenuta il 23 settembre 1968

È dedicato a padre Pio, al secolo Francesco Forgione, in occasione del 55° anniversario della morte avvenuta il 23 settembre 1968, l’appuntamento con “Ribelli”, il programma condotto da Federica De Denaro, scritto e diretto da Carlotta Bernabei, in onda sabato 23 settembre alle 15.00 su Rai 3. Santificato il 16 giugno 2002 da papa Giovanni Paolo II in Piazza San Pietro, San Pio rimane avvolto sia da luci, sia da ombre, anche per la vicenda della sorella, da molti dimenticata.

Nella puntata verrà raccontata la storia misteriosa di Pellegrina Forgione, donna ribelle, rimasta incinta fuori dal matrimonio, all’epoca fatto socialmente condannato. Secondo alcuni sarebbe stata allontanata da padre Pio per questo motivo. Morirà, infatti, sola, di tisi, a 51 anni a Chieti. La sua tomba al cimitero di Chieti è stata ritrovata dal Fai solo nel 2018.

Tanto amato da moltissimi fedeli, padre Pio è stato perseguitato per decenni dal Santo Uffizio dopo la comparsa delle stimmate. Il programma approfondirà i difficili rapporti di Francesco Forgione con il Vaticano e, in particolare, con Padre Agostino Gemelli, che per tutta la vita lo accusò di essere un impostore e vittima di fenomeni isterici.

A ripercorrere la vita del sacerdote è lo scrittore Stefano Campanella, uno dei massimi esperti della storia del Santo di Pietrelcina.