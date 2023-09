Previsioni meteo 22 settembre 2023: sarà un weekend autunnale

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 22 settembre 2023: perturbazioni in transito sull’Italia portano piogge, temporali e un calo delle temperature

L’autunno inizia a fare sul serio dopo una lunga fase più estiva che ha caratterizzato finora il mese di settembre. Sull’Italia dalla giornata di oggi e nel corso del weekend sono attese infatti condizioni meteo marcatamente instabili per il passaggio di una serie di perturbazioni. Le piogge bagneranno in particolar modo le regioni del Nord e del Centro Italia, specie quelle del versante tirrenico, mentre al Sud il clima almeno per il momento risulterà più asciutto. A seguire, la prossima settimana, ecco però che la stabilità potrebbe tornare protagonista, accompagnata anche da un deciso rialzo delle temperature che potrebbero riportarsi su valori superiori alla media stagionale.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 22 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, localmente anche intensi. Al pomeriggio ancora maltempo con piogge e acquazzoni diffusi. In serata precipitazioni in spostamento verso il Nord-Est, migliora altrove. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino condizioni di tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, localmente anche intensi e a carattere di temporale. Al pomeriggio ancora piogge specie su Toscana, Umbria e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata si rinnovano condizioni di instabilità sui settori tirrenici con precipitazioni sparse, nuvoloso ma senza fenomeni altrove. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque, locali piogge in arrivo sulla Sardegna. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con nuvolosità in aumento, precipitazioni sparse sulla Sardegna. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .