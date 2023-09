L’oroscopo di oggi, venerdì 22 settembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, venerdì 22 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non sei molto soddisfatto di come stanno andando le cose in amore e anche il lavoro impegna troppo, manca la pazienza per ascoltare scuse, parole, giustificazioni.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Giornata di recupero fisico. Chi deve mostrare le proprie qualità si sente di entrare in scena, qualche ostacolo da superare.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Chi incontrerai sul tuo percorso di vita potrà darti molto e la giornata promette soluzioni. Possibili vantaggi e belle novità.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Soddisfazioni in amore ma c’è qualche dubbio. Ora bisogna assolutamente darsi da fare pure per quanto riguarda il lavoro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

E’ un momento in cui l’amore porta piccoli dubbi o momenti di forte agitazione, prudenza, non discutere, ascolta e poi decidi. Sei agitato sul lavoro per mancanza di organizzazione o per dei documenti che non ti ritrovi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Situazione di recupero, è già da tempo che l’amore avrebbe bisogno di una spinta in più, chi è solo da diversi mesi può fare un incontro speciale proprio in questi giorni, recupero psicofisico.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Se un rapporto di lavoro non funziona più, sarà bene capirne il perchè. In amore hai bisogno di libertà, ma oggi non essere troppo polemico con tutti.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Se devi firmare nuovi contratti non perdere tempo. Oggi sei un po’ irritabile.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Devi cercare di recuperare il tempo perduto, nell’ambito del lavoro qualche polemica, discussioni. Lontananze da colmare con un Gemelli.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se hai un rapporto consolidato non metterlo alla prova inutilmente, dopo un periodo pesante ben venga questa giornata che rimette in pace col mondo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Influssi generosi in amore, anche perché in questo periodo sei dotato di un fascino particolare. Non puoi risolvere subito quello che ti preoccupa, riceverai conferme per quanto riguarda il lavoro.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Nell’attività cambia solo se necessario; soluzioni entro qualche settimana. Non dimenticare che molte chiusure ci sono state nel passato, proprio perché non hai resistito a dire tutto ciò che provavi…