Il film “Dangerous” stasera su Rai 4: ecco la trama

“Dangerous”, un action movie con Scott Eastwood e Mel Gibson, in onda in prima serata su Rai 4: ecco la trama del film

Azione pura su Rai 4 per la prima serata di venerdì 22 settembre su Rai 4 con il thriller “Dangerous”. Scott Eastwood, Mel Gibson, Famke Janssen, Kevin Durand e Tyrese Gibson fanno parte del ricchissimo cast del film che porta la firma di David Hackl, noto per aver diretto l’action “Daughter of the Wolf”, il survival thriller “Nel labirinto del grizzly” e il quinto capitolo della celebre saga “Saw”.

Il poco di buono Dylan “D” Forrester è ai domiciliari con una cavigliera elettronica e ha come unico contatto con l’esterno l’amato fratello Sean. Quando l’uomo viene a sapere che suo fratello è stato misteriosamente ucciso, l’unica parola che echeggia nella mente di D è “vendetta”. Ricco di azione e ironia, “Dangerous” si affida al solido mestiere e al granitico aspetto di Scott Eastwood, figlio di Clint, per il ruolo del protagonista, un piccolo criminale con disturbi comportamentali che lo portano ad agire in maniera per lo più istintiva e violenta.

A garantire una quota di divertimento brillante è Mel Gibson, impegnato nel ruolo dello psichiatra di D, portato spesso all’esasperazione per l’irrecuperabile e indisciplinato comportamento del protagonista.