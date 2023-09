Gwen Adshead e Eileen Horne in libreria con “Il diavolo in noi”

Negli 11 ritratti qui raccolti, ottenuti con la collaborazione della coautrice Eileen Horne, Gwen Adshead ci avvicina a persone che normalmente considereremmo «mostri»

«Ogni crimine violento è una tragedia, tanto per le vittime e i loro familiari quanto per i colpevoli.» A sostenerlo è la psichiatra e psicoterapeuta forense Gwen Adshead. La sua trentennale esperienza, maturata in particolare nell’ospedale psichiatrico di massima sicurezza di Broadmoor, in Inghilterra, l’ha infatti convinta che i pazienti da lei trattati – essenzialmente detenuti colpevoli di omicidio – sono, piuttosto, dei sopravvissuti a un disastro, dove «loro sono il disastro» e gli psicoterapeuti «i primi soccorritori». Qualunque sia il crimine commesso dai suoi pazienti, dall’omicidio seriale allo stalking, dall’incendio doloso all’abuso su minori, il suo obiettivo è aiutarli a conoscere meglio – e a cambiare – la loro mente.

Negli undici ritratti qui raccolti, ottenuti attingendo a plurimi casi di studio e con la collaborazione della coautrice Eileen Horne, Adshead ci avvicina a persone che normalmente considereremmo «mostri» e, caso dopo caso, mette in discussione il nostro concetto di «male» dimostrando una straordinaria capacità umana di empatia, cambiamento e redenzione. L’invito dell’autrice è quello dunque di «avventurarsi oltre quel livello superficiale, e immergersi nel profondo, là dove le storie buie sprigionano molta luce» per incontrare insieme «singoli individui, non creature mitiche, e per capire cosa possono insegnarci le loro vite».

Sfidando i pregiudizi che albergano in ogni lettore, Il diavolo in noi ci aiuta a pensare all’impensabile e a dare parole all’indicibile. Ma soprattutto è un libro vitale e compassionevole che risveglia le corde della nostra umanità. Un’immersione profonda e toccante nelle menti criminali che racconta la natura del male, la natura umana e la nostra società.

Gwen Adshead è una delle più importanti psichiatre e psicoterapeute forensi britanniche. Ha conseguito un master in diritto ed etica medica e lavorato per più di trent’anni presso Broadmoor, il più grande ospedale psichiatrico di massima sicurezza in Inghilterra, assistendo i pazienti in terapie individuali e di gruppo. Autrice di numerosi articoli scientifici, è stata visiting professor presso l’Università di Yale e il Gresham College nel Regno Unito e ha contribuito alla fondazione dell’Associazione internazionale di psicoterapia forense.

Eileen Horne, scrittrice e drammaturga americana, ha lavorato a lungo nel Regno Unito come produttrice televisiva, giornalista, autrice di saggi storici e traduttrice.