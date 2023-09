Grande Fratello, la quarta puntata: in 5 rischiano l’eliminazione

Grande Fratello, ecco i nominati della quarta puntata per la prima eliminazione. Lunedì 25 settembre si scoprirà chi sarà il primo inquilino della Casa che verrà eliminato

Ieri sera nella Casa del Grande Fratello sono stati fatti i nomi dei cinque inquilini che rischiano l’eliminazione nella puntata di lunedì 25 settembre. Il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda in prima serata su Canale 5 e Mediaset Infinity tutti i lunedì e tutti i giovedì.

Grecia e Arnold sono stati i primi concorrenti candidati al televoto. I meno votati e quindi nominabili sono stati Angelica, Claudio, Valentina, Giselda, Lorenzo, Rosy, Samira, Letizia, Vittorio, Beatrice, Anita e Heidi. L’opinionista Cesara Buonamici, a causa della serata difficile che ha avuto, ha reso immune Beatrice.

LE NOMINATION PALESI

“La prima ad alzare la carta è Anita che nomina Valentina, poiché non hanno ancora avuto modo di conoscersi- si legge sul report della serata nella pagina ufficiale del Grande Fratello- Quest’ultima, più tardi, svela di aver ricambiato la Nomination. Si passa a Lorenzo che fa il nome di Claudio. Vuole spronarlo a mostrarsi nella sua vera essenza. Samira sceglie Heidi, non ha ancora avuto la giusta connessione, mentre Claudio fa il nome di Giselda a causa della mancanza di dialogo. Anche Heidi nomina Giselda: non hanno punti in comune Rosy, così come Anita, opta per Valentina per via di alcune incomprensioni. Si procede con Giselda, la quale indica Claudio. Non ha apprezzato l’uscita infelice contro Fiordaliso. A lei si uniscono Angelica e Letizia. Un po’ fuori dal coro la Nomination di Vittorio, che vota Angelica. Non hanno legato, ma magari in futuro avranno occasione di conoscersi”.

LE NOMINATION SEGRETE

“Il primo a esprimersi è Alex che vota Vittorio. Non ha apprezzato la sua ipocrisia nel non manifestare le reali motivazioni che l’hanno spinto a partecipare al programma. A lui, si uniscono Fiordaliso e Marco che propongono lo stesso nome. Giuseppe, sentendosi lontano dal suo modo di fare, nomina Claudio e lo stesso fa Massimiliano. Paolo sceglie Giselda, mentre Beatrice opta per Lorenzo a causa dei trascorsi che hanno avuto. Prosegue Ciro che indica Anita, mentre Grecia nomina Rosy. Chiude il cerchio Arnold che fa il nome di Heidi“.

CHI VERRA’ ELIMINATO?

Grecia Colmenares, Arnold Cardaropoli, Claudio Roma, Giselda Torresan e Vittorio Menozzi sono i concorrenti al televoto. Chi verrà eliminato?