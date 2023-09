Azione e suspence stasera su Rai 2 con “Ncis” e “Ncis Hawaii”: la trama

Azione e suspence, da Washington ai Tropici, in prima serata su Rai 2 con i nuovi episodi delle serie “Ncis” e “Ncis Hawaii”: ecco la trama

Le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa non si fermano. Nel nuovo episodio della ventesima stagione della serie “Ncis”, in prima visione assoluta venerdì 22 settembre, alle 21.20, su Rai2, la squadra crede di avere a che fare con un attentato bioterroristico in un centro commerciale, in cui è stato utilizzato uno speciale gas narcotizzante che non crea nessuna grave conseguenza a chi lo respira. Le autorità sono in allarme e Kasie scopre che, in realtà, l’obbiettivo non era quello di seminare il panico, ma di rubare le chiavi e i codici di allarme di alcune residenze di lusso di Washington. In particolare, i responsabili sembrerebbero interessati all’appartamento della senatrice Miller. Con Gary Cole, Sean Murray, Wilmer Valderrama, Katrina Law, Rocky Carroll.

A seguire, alle 22.10, nell’episodio “Scomode verità”, della seconda stagione stagione di “Ncis Hawaii”, sempre in prima visione assoluta, la squadra deve indagare su una serie di strani furti che si verificano all’interno della Base e in altre zone dell’isola. Gli indizi portano, prima, a un pilota della Marina, William Morrison, e poi a suo figlio Robbie, un genio del computer, che fatica ad accettare la separazione dei genitori, sensibile alle tematiche sociali e sempre dalla parte dei più deboli. Intanto la Whistler è alle prese con il suo primo informatore, Kenny Sparks, restio a collaborare. Con Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Kian Talan.

La serata si chiude con l’episodio “La partita”, della prima stagione di “Ncis Hawaii”, in cui il detective Reed si presenta per chiedere aiuto. Un noto narcotrafficante, in attesa di processo, viene rilasciato perché le prove a suo carico sono misteriosamente scomparse e si pensa che dietro ci sia la mano di un poliziotto corrotto che poi viene ucciso sotto gli occhi di Jesse e Kai durante un pedinamento. Il mistero si infittisce e per smascherare il vero colpevole, bisogna infiltrarsi in una partita di poker “clandestino”. Con Vanessa Lachey, Jason Antoon, Yasmine Al-Bustami, Tori Anderson, Kian Talan.