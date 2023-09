Previsioni meteo 21 settembre 2023: maltempo in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 settembre 2023: Italia nel mirino di una perturbazione autunnale che porterà piogge e temporali

Condizioni meteo ancora in evoluzione sull’Italia in questa settimana caratterizzata finora da variabilità con alternanza di sole e passaggi temporaleschi specie al Nord. Nella giornata di oggi avremo cieli ancora coperti sulle regioni settentrionali e in quelle centrali, con possibilità di piogge e locali rovesci. Tempo ancora stabile al meridione. Trova ulteriori conferme un brusco peggioramento nei prossimi giorni e in particolare nel corso del weekend, quando avremo l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà un primo assaggio d’autunno.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 21 settembre 2023.

AL NORD

Al mattino piogge e temporali sparsi, più intensi in Lombardia. Al pomeriggio insistono le precipitazioni su Alpi, Prealpi e Liguria, più asciutto altrove. In serata non sono previste variazioni di rilievo con ancora maltempo insistente sui medesimi settori; poco nuvoloso in Emilia Romagna.

AL CENTRO

Al mattino piogge e temporali lungo la fascia Tirrenica, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora isolate precipitazioni sulle coste della Toscana e del basso Lazio, poco o irregolarmente nuvoloso sui restanti settori. In serata tempo in generale miglioramento con velature in transito ovunque.

In Toscana giornata all’insegna del tempo instabile su tutta la regione con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi. In serata tempo più asciutto ma con addensamenti in transito, peggiora sui settori settentrionali nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza precipitazioni di rilievo associate. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo aperture sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

In Calabria tempo asciutto al mattino su tutta la regione ma con nuvolosità irregolare in transito. Nessuna variazione tra pomeriggio e sera quando si rinnovano condizioni di stabilità ma sempre con nubi sparse alternate a schiarite.

Temperature minime e massime stabili o in lieve calo.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .