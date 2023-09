L’oroscopo di oggi, giovedì 21 settembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 21 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Affronta i problemi nella prima parte della giornata. Pare proprio che in questi giorni tu sia molto più preso dall’attività che dall’amore…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Se la tua società vive un momento d’innovazione oppure si aprono nuove prospettive di lavoro non è escluso un trasferimento. La prima cosa che devi fare in questo periodo è recuperare serenità e tranquillità interiore.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Per chi ultimamente è stato nervoso, oggi va meglio. Nuove prospettive per il lavoro.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Momenti importanti per le coppie che devono ancora trovare un punto fermo, a patto che uno dei due per dispetto o per mancanza di affetto non tradisca!

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non dovresti rimandare scelte importanti, giornate di successo per chi lavora in proprio, solo qualche spesa in più da preventivare. Questa giornata riesce a distrarti e a darti molte emozioni in più, novità in arrivo.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Anche chi è stato male registra un miglioramento nel corso di questi giorni. Hai un progetto in testa e questa volta fai sul serio!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Oggi sembri particolarmente confuso, nervoso. Attenzione ai reumatismi e alla cervicale. Bene per quanto riguarda i sentimenti, ma per il lavoro sei in una fase di revisione totale.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

La giornata scorrerà in maniera piuttosto fluida. Il clima familiare si rasserena e ti porta sorprese inaspettate, specie per i zii o i nonni.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Il recupero in amore arriva, ma devi essere soprattutto tu a desiderare di uscire fuori da tante incomprensioni. E’ possibile, se hai l’esperienza giusta, che arrivi una conferma di lavoro.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Dedica più tempo di qualità a chi ami. Chi ha un’attività propria potrebbe optare per un cambiamento.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

E’ probabile che oggi tu voglia startene un po’ di più per conto tuo. Se hai due storie in ballo, meglio fare una scelta immediata.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

E’ arrivato il momento d’impegnarsi di più. Cerca di tener sotto controllo il fisico, il minimo sintomo di malessere dev’essere preso in considerazione.