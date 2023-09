Nelle librerie “C’era una volta un libro” di Matayoshi e Yoshitake

Questa favola è per tutti i cacciatori di storie. È un omaggio alla lettura e narra con ironia l’amore per i libri e il loro straordinario potere.

Questa è la storia di un re molto anziano, avido lettore di libri, che decide di mandare due dei suoi sudditi in giro per il mondo a caccia di storie. I due uomini si mettono in viaggio e al loro ritorno, nell’arco di tredici notti, raccontano al re i libri che hanno scovato: c’è il libro che nessuno riesce a leggere perché va troppo veloce. Il libro ricercato in tutto il paese con la polizia alle calcagna. Il libro abbandonato sullo scaffale di una libreria dell’usato: felice, nonostante le pagine logore, perché ha accompagnato la vita di un uomo che lo ha letto mille volte. Ci sono libri che ridono, mangiano, salvano. Pagine che parlano e frusciano. Storie che devono ancora essere scritte e altre che non spariranno mai. E che, soprattutto, insegnano ad amare la complessità e la varietà del mondo.

Naoki Matayoshi (Osaka, 1980) è uno scrittore, sceneggiatore e comico giapponese, vincitore nel 2015 del premio letterario Akutagawa per il romanzo Hibana. Autore di diversi romanzi, ha un seguitissimo canale YouTube e fa parte del duo comico Peace.

Shinsuke Yoshitake (Kanagawa, 1973) è uno dei più famosi illustratori giapponesi e i suoi libri sono tradotti in tutto il mondo. Ha vinto il Premio MOE e il Premio delle Arti per l’Infanzia Sankei, il Premio del “New York Times” per illustratori e, nel 2017, il Bologna Ragazzi Award.