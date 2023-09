Marco Giallonardi pubblica il libro su “Se mi lasci ti cancello”

Alla collana “I migliori film della nostra vita” di Gremese Editore si aggiunge una nuova pubblicazione di Marco Giallonardi, disponibile in tutte le librerie

Il film in questione è Eternal Sunshine of the spotless mind, tradotto in italiano con Se mi lasci ti cancello, di Michel Gondry con Jim Carrey e Kate Winslet, sceneggiato da Charlie Kaufman, un moderno cult movie apprezzatissimo da pubblico e critica, che ne ha esaltato la complessità sottoponendolo a molteplici interpretazioni. Il saggio, che ricostruisce in maniera capillare ogni scena del film descrivendone i particolari e le numerose chiavi di lettura, è stato scritto da Marco Giallonardi, già autore di libri dedicati a David Lynch e Quentin Tarantino.

“Solo l’incontro tra due geni visionari come Gondry e Kaufman – afferma l’autore – poteva dare vita ad un film magico ed originale come Eternal Sunshine of the Spotless Mind, che a distanza di quasi 20 anni dalla sua uscita riesce ancora ad emozionare e divertire vaste fasce di pubblico, stimolando analisi ed interpretazioni, raccontando attraverso la lente della surrealtà e del fantasy una vicenda sentimentale ed umana universale, collocandosi tra i più riusciti mind-game movies americani e certamente tra i migliori film della nostra vita”.

Joel conosce Clementine il giorno di San Valentino: si direbbe scattato il colpo di fulmine ma i due non sanno di aver già avuto una relazione, lunga due anni e finita male, con una reciproca “cancellazione”. Il destino e una sgangherata clinica finiranno per dar loro una nuova possibilità.

Una storia d’amore eterno e smemorato che stimola una infinita varietà di interpretazioni e cerca di ricostruire l’arduo rapporto tra fabula e intreccio, resa ancora più magica dalla fantasia creativa di due artisti, uno dell’immagine cinematografica, l’altro della penna. Di questa relazione Giallonardi approfondisce ogni aspetto, rivelandone contesti, anticipazioni ed ispirazioni che hanno portato il film, nel lavoro di ideazione, costruzione e realizzazione, a diventare un emblema del genere.

Marco Giallonardi (Rieti, 1978), laureato in Analisi del film, ha scritto di David Lynch e Quentin Tarantino e realizzato cortometraggi, documentari brevi, videoclip e saggi teatrali. Si occupa, inoltre, di cooperazione allo sviluppo, in qualità di esperto di comunicazione e relazioni esterne, Ha un sito personale dove sono raccolti i suoi lavori: www.giallonerd.it

La collana “I Migliori film della nostra vita”, diretta dallo scrittore e studioso Enrico Giacovelli e lanciata da Gremese Editore nel 2017, ha oggi all’attivo oltre trenta pubblicazioni. Nata con l’intento di analizzare in ogni particolare i capolavori del cinema internazionale che fanno parte della cineteca ideale di ogni spettatore, offre una serie di testi che si propongono di essere specialistici nei contenuti ma divulgativi nella forma, adatti allo studio come alla lettura, e anche soltanto ad essere sfogliati come album di ricordi cinematografici. La struttura di ogni saggio comprende in linea di massima una scheda tecnica, una introduzione storico-critica, il racconto particolareggiato del film con l’analisi accurata di ogni scena, una panoramica sull’accoglienza del film stesso nel corso degli anni e un’appendice con dichiarazioni dei protagonisti e giudizi critici. I volumi sono stampati in carta plastificata con un ricco apparato di fotografie (a colori per i film a colori), in un formato leggero che rende agevole la lettura: opere funzionali alla visione integrata del film, preziose tanto per gli studenti e gli studiosi di cinema quanto per i semplici appassionati della settima arte.

Tutte le pubblicazioni della collana sono disponibili in libreria, on line e sul sito gremese.com

SCHEDA

Titolo: Eternal sunshine of the spotless mind (se mi lasci ti cancello) di Michel Gondry

Autore: Marco Giallonardi

Casa editrice: Gremese Editore

Collana: I migliori film della nostra vita

Pagine: 116 p., ill. , Brossura

EAN: 9788866921820

Prezzo: € 21,00