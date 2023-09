“Lascia fare” è il nuovo singolo della cantante romana Jordi

In radio e in digitale “Lascia fare”: nuovo brano per la cantante romana Jordi, ricco di atmosfere elettroniche che si tingono di note dark

La vita quotidiana e frettolosa lascia spesso poco spazio per apprezzare le piccole cose. Anche e soprattutto quelle che non ci piacciono: una giornata un po’ grigia, il traffico del lunedì, una semplice rosa che dopo aver bevuto l’acqua della pioggia ora vuole la sua indipendenza, vuole il sole. Vuoi un consiglio? Lascia fare, lascia correre le cose, permetti loro di fluttuare come se volessero nuotare nel modo perpetuo.

È questo il messaggio che Jordi, talentuosa cantante romana, vuole trasmettere con il suo nuovo singolo, Lascia fare, dal 28 giugno disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.

«Ad un primo ascolto può sembrare il classico dialogo con un partner con cui c’è una relazione tormentata, nei confronti del quale ci si augura un “lasciar fare” nella speranza che le cose vadano bene – commenta Jordi – Invece, prestandoci attenzione, viene fuori il significato più profondo del brano, quello a cui sono più legata, e che invita ad alleggerirsi e a godere di più di ciò che abbiamo intorno».

Scritto da Daniel P. e arrangiato da Fabio Verardo, il brano si inserisce nel nuovo sentiero musicale che Jordi sta tracciando con The Lab Music Factory, fatto di atmosfere elettroniche che qui si tingono di note dark, e di sonorità che mettono particolarmente in risalto le sue doti canore.

Lascia fare, in distribuzione con Ingrooves/Universal, è prodotto Franco Iannizzi (direttore artistico The Lab Music Factory) e Marco Mori (responsabile divisione discografica The Lab Music Factory).

Jordi è l’alter-ego di Ilaria Giordani, classe ’96, che vanta già una carriera di tutto rispetto. Dopo aver iniziato gli studi musicali fin dai 12 anni d’età, frequentando diverse accademie della Capitale, si avvicina presto al genere alternative rock partecipando alla composizione dei brani della sua prima band, Whisper.

A partire dal 2016 collabora come corista all’interno dei progetti live di artisti partecipanti a talent show quali XFactor, e presta la sua voce durante le registrazioni in studio di altri due progetti inediti.

Nel 2017 entra a far parte del corso di laurea bilingue Bachelor Of Arts In Popular Music presso la Sonus Factory Music Performance Institute di Roma, ed entra poi a far parte del progetto acustico live “Èntasis Duo”, e del progetto pop & soul acustico “Trio Pluvia”, mentre l’anno dopo sostituisce la cantante della band “I Ladri di Mescal”, progetto inedito affiancato dall’etichetta indipendente “La Stanza Nascosta Records”.

Nel 2022 escono due suoi brani da solista, frutto del percorso intrapreso nel synth-pop: Nolan e Bocca della Verità.

Nel 2023 esce il suo primo brano targato The Lab Music Factory: Distruggere.