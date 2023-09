Clémence Michallon nelle librerie con “L’inquilina silenziosa”

L’inquilina silenziosa di Clémence Michallon esplora l’impatto psicologico dei crimini di Aidan sulle donne della sua vita e i legami che intrecciano l’una con l’altra

Un serial killer raccontato da coloro che gli sono più vicini: la figlia tredicenne, la donna che frequenta e l’unica vittima designata che ha, finora, deciso di risparmiare.

Aidan Thomas è un padre di famiglia che lavora sodo e una figura piuttosto amata nella piccola cittadina vicino a New York dove vive. È il tipo di uomo che dà sempre una mano e ha una buona parola per tutti. Ma ha anche un oscuro segreto che tiene nascosto a tutti gli abitanti della città e alle persone a lui più vicine. È un rapitore e un serial killer. Ha ucciso otto donne e una nona è destinata alla morte: Rachel, imprigionata in un capanno nel cortile di casa dell’uomo, teme per la sua vita.

Quando la moglie muore, Aidan è costretto a trasferirsi con la figlia tredicenne Cecilia, e non ha altra scelta che portare con sé Rachel, presentandola a Cecilia come “un’amica di famiglia” che ha bisogno di un posto dove stare. Aidan scommette sul fatto che la donna, dopo cinque anni di prigionia, sia troppo sottomessa e spaventata per tentare la fuga. Ma Rachel è una combattente che non ha mai pensato di arrendersi, e capisce che Cecilia potrebbe essere l’ancora di salvezza attesa per tutti questi anni. E mentre mette alla prova i limiti della sua nuova situazione di vita, inizia a creare un tenue legame con la ragazza. Intanto Emily, proprietaria di un ristorante locale, si innamora del bel vedovo, e finisce per trovarsi coinvolta nell’orbita di Rachel e Cecilia, arrivando pericolosamente vicina a scoprire il segreto di Aidan.

Raccontato attraverso i punti di vista di Rachel, Cecilia ed Emily, L’inquilina silenziosa esplora l’impatto psicologico dei crimini di Aidan sulle donne della sua vita e i legami che intrecciano l’una con l’altra e danno loro la forza di reagire. Un thriller avvincente e allo stesso tempo un’analisi approfondita del trauma, della sopravvivenza e delle dinamiche del potere. Il primo elettrizzante romanzo di un’autrice di grande talento.