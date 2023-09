“Che Todd ci aiuti” in seconda serata su Rai 2: la trama degli episodi

In seconda serata su Rai 2 torna la serie “Che Todd ci aiuti” con i nuovi episodi della prima stagione: ecco la trama

Riprende, giovedì 21 settembre, su Rai 2, in seconda serata, alle 23, in prima visione assoluta, la serie “Che Todd ci aiuti” (So Help Me Todd) con nuovi episodi della prima stagione che su Rai 2 si concluderà giovedì 28 settembre. Marcia Gay Harden, grande interprete di cinema, serie tv e teatro, Premio Oscar come attrice non protagonista nel 2001, e Skylar Astin interpretano rispettivamente una meticolosa avvocata, Margaret Wright, e suo figlio Todd, investigatore brillante ma con un senso delle regole e della legge piuttosto flessibile, che la donna assume per le indagini nel proprio studio legale.

Madre e figlio, tra battibecchi e riconciliazioni, in questa puntata dovranno affrontare tre nuovi casi: nell’episodio “Una morte vantaggiosa”, durante il primo processo di Susan, un membro della giuria muore per avvelenamento. I sospetti ricadono su un altro giurato, Amy Morelin, un’ex reginetta del ‘Rose Festival’.

Ma il caso si complica ulteriormente: tutti i giurati sembrerebbe abbiano qualcosa da nascondere. Durante le indagini, Todd e la sua assistita diventano molto intimi. Segue, “Il primo appuntamento”, in cui Margaret è alle prese con un presunto caso di malasanità che vede coinvolto Ross, un collega e amico di Allison. Todd riceve da Beverly Crest un incarico inaspettato: indagare sugli ipotetici candidati a socio titolare. Tra questi c’è anche Gus Easton.

Margaret lo scoprirà, grazie all’intromissione a sorpresa di Todd, durante il loro primo appuntamento, che si rivelerà un disastro su tutti i fronti. Nell’episodio “In una lunga giornata”, Margaret, tenuta in ostaggio da una donna misteriosa con una bomba allacciata al petto, è costretta a ritirare la mozione per la sospensione dell’esecuzione di Jesse Flegelson, condannato ingiustamente per l’omicidio dell’anziana signora a cui faceva da badante. Chi è questa donna? Che cosa ha a che fare con il caso? Todd farà di tutto per liberare la madre. Con Marcia Gay Harden, Skylar Astin, Madeline Wise, Tristen J. Winger, Inga Schlingmann e Rosa Evangelina Arredondo.