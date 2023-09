Previsioni meteo 20 settembre 2023: torna il sereno ma per poco

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 settembre 2023: tempo in miglioramento sull’Italia prima di un nuovo peggioramento entro il weekend

Condizioni meteo in miglioramento sulle regioni del Nord e del Centro Italia dopo le piogge che hanno caratterizzato parte della giornata di ieri. Oggi avremo infatti una timida rimonta anticiclonica che regalerà sole e clima asciutto lungo tutto lo Stivale. La pausa dal maltempo sarà piuttosto breve però, dal momento che è atteso entro il fine settimana un affondo perturbato di natura nord atlantica verso il Mediterraneo. Avremo così un peggioramento delle condizioni meteo con maltempo diffuso e soprattutto un generale calo delle temperature su valori anche di alcuni gradi sotto le medie.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 20 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati, maggiori schiarite al Nord-Est. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo qualche pioggia in arrivo tra Liguria e Piemonte. In serata piogge e temporali in arrivo al Nord-Ovest. Nella notte precipitazioni in estensione verso est, più asciutto ma con molte nuvole sul Triveneto. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità irregolare in transito. In serata nuvolosità in aumento su tutte le regioni prime piogge sulle coste toscane. Acquazzoni e temporali in arrivo nella notte sul versante tirrenico. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite, maggiori addensamenti sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità in aumento, qualche piovasco sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli dai quadranti orientali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .