Khris in radio e in digitale con il singolo “Il Disco Gira”

L’artista Khris torna con “Il Disco gira”, un nuovo brano dalle influenze d’oltreoceano sui principali stores digitali e nelle radio

Esce “Il Disco Gira”, nuovo singolo della talentuosa artista Khris, sui principali stores digitali e nelle radio italiane in promozione nazionale. Un brano che con leggerezza racconta gli alti e bassi delle nostre vite, le nostre passioni, le nostre difficoltà. Paragonandola ad un vecchio disco in vinile che gira e non si ferma, ma usando sempre una nota positiva e spronandoci di trovare sempre l’energia di “ballare” anche quando non ne avremo la forza. Un messaggio chiaro e diretto di Khris che tramite la musica vuole far vibrare anima e corpo e “Il Disco Gira” è il mix perfetto da poter gustare ballando.

Storia dell’artista

Sono Khris, una cantautrice italiana indipendente, amo fare musica da diverso tempo e sono cresciuta con musica R&B Hip Hop nelle orecchie. Ho sempre amato molto quelle voci calde e piene di questo genere e la storia che si portano addosso. In ogni caso per me la musica è tutto ciò che ti fa scattare un’emozione, quindi non disdegno nessun genere, anche se il mio legame indissolubile è sicuramente con l’R&B. Amo i ritmi e le voci incalzanti alla Lauren Hill, Janet Jackson, Beyoncé, Mary J Blige… tutta musica che mi ha accompagnato e molti altri artisti come John Legend, Timbaland, Justin Timberlake e molti altri.

Di me posso dire che il mio obiettivo con la musica è cercare di dare una prospettiva positiva in ogni testo, secondo me è lo scopo della musica stessa. Non prediligo il concetto di trasmettere tristezza perché, quando ascolto un brano il mio obiettivo è quello di potermi risollevare l’umore, o poter avere uno stimolo a reagire a momenti difficili e tristi. Un’altra cosa che cerco in ogni brano che creo è il movimento, il beat che mi fa ballare, ho sempre voluto e provato ad essere un artista completa, la danza fa parte della mia vita da molto e voglio riportala con me in ogni beat.

Instagram: https://bit.ly/30hPFWc

Spotify: https://shorturl.at/beozX