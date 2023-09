In libreria “Filastrocche degli Animali” di Paolo Menconi

Buongiorno Paolo, parlaci di questo nuovo libro per i più piccoli. Paolo Menconi: Filastrocche degli Animali è una raccolta di 31 divertenti filastrocche sugli animali ricche di insegnamenti che incanteranno i vostri bambini. È una raccolta di filastrocche ricche di insegnamenti e con splendide illustrazioni piene di colori vivaci e accattivanti che stimoleranno i vostri bambini: tante piccole storie raccontate in rima per i bimbi più piccoli e, addirittura, adatte anche alla voce delle mamme in attesa e dei futuri papà che vogliono far sentire la loro voce ai lori piccoli che devono ancora aprire gli occhi in questo mondo. Le storie hanno come protagonisti tantissimi simpatici animali: le preziose api, un delfino saggio, un polipo musicista, simpatici gatti, un’astuta volpe, un elefante poeta, un cerbiatto, pinguini, maialini, fedeli cagnolini, un leone, un ippopotamo, una scimmietta, una zebra colorata, una saggia tartaruga, una lepre ingegnosa, un piccolo orsetto, un lupo che si diverte e leggere le filastrocche e molti altri simpatici animali.

Paolo Menconi: Le favole, le fiabe e le filastrocche hanno la capacità di educare i bambini di oggi per costruire una realtà migliore per il loro domani e, per i genitori, ritagliare quel momento speciale prima delle nanne per stare vicino a loro e leggere un bel libro, è un’occasione importantissima per consolidare il rapporto genitori-figli e per regalare ai propri bimbi momenti che ricorderanno per tutta la vita.Questo libro, nato con la collaborazione dell’Associazione Culturale AEDE, partendo dagli amici animali, tratta i temi più vari, compresa la difesa dell’ambiente, la giustizia, la lealtà, la fiducia in sé stessi, il difendere i più deboli: tutto viene trasformato in una filastrocca simpatica e divertente.Ogni filastrocca ha una sua morale ed è come una piccola storia, breve ed intensa, con la capacità di trasmettere i valori importanti della vita come l’amicizia, la determinazione, la saggezza, l’onestà, l’astuzia, il coraggio, la costanza, la, giustizia, la riconoscenza, il rispetto e la positività. Nel libro troverete anche tantissime belle illustrazioni che incanteranno i più piccoli per il loro stile semplice ed intenso.”

Ringrazio Paolo Menconi per le sue parole e, se state cercando per i vostri bambini un libro diverso dai soliti, Filastrocche degli Animali di Paolo Menconi è il libro che fa per voi! Auguro buona lettura e buon divertimento a tutti!

Elise Lacourt

