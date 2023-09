Su Rai 5 il film “Io, Daniel Blake”: ecco la trama

Per il ciclo “Bread and Brexit” in prima serata su Rai 5 in onda il film “Io, Daniel Blake” di Ken Loach vincitore della Palma D’Oro: ecco la trama

Un film contro le ingiustizie dello “stato sociale” firmato da uno dei registi più apprezzati dalla critica. È il film di Ken Loach “Io, Daniel Blake” – vincitore della Palma d’Oro per il Miglior Film a Cannes 2016 – in onda martedì 19 settembre alle 21.15 su Rai 5, per il nuovo ciclo “Bread and Brexit”, dedicato ai film di Ken Loach. Nel cast, Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann, Kate Runner.

Il cinquantanovenne Daniel Blake ha lavorato come falegname a Newcastle, nel nord-est dell’Inghilterra per la maggior parte della sua vita. Ora però, in seguito a una malattia, per la prima volta ha bisogno di un aiuto da parte dello Stato. Il destino di Daniel si incrocia con quello di Katie, madre single di due bambini piccoli, Daisy e Dylan, la cui unica possibilità di fuga dalla monocamera in un ostello per “senza tetto” a Londra è quello di accettare un appartamento a circa 500 chilometri di distanza. Daniel e Katie si troveranno così insieme, confinati in una terra di nessuno e impigliati nel filo spinato della burocrazia delle politiche per il Welfare nella moderna Gran Bretagna.