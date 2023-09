L’oroscopo di oggi, martedì 19 settembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, martedì 19 settembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Bisogna pensare all’amore che è rimasto indietro per colpa del lavoro o da altre situazioni. I ricordi valgono meno delle nuove occasioni, non dimenticare una scadenza. In questi giorni, anche tu che sei diventato più confuso.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Al mattino c’è una scarsa vitalità. Per alcuni il cuore è molto indeciso, se da tempo ci sono tensioni che non riesci a risolvere.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Ti senti stanco, nervoso, cerca di non affaticarti. Se c’è una questione legale fatti seguire da un esperto…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Oggi battuta d’arresto, si registra in qualche caso un momento di agitazione nella coppia, è meglio rimandare qualsiasi tipo di decisione. Riunioni per capire chi comanda e chi no, potresti allontanarti da chi non merita più la tua fiducia.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Qualche momento di tensione che può essere riversato in amore. Non buttarti a capofitto in una discussione soprattutto se frequenti Vergine o Capricorno.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Riuscire a stare tranquilli oggi è più facile. Novità di lavoro, cambiamenti in corso.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Datti da fare e disponi gli sforzi verso il campo pratico: quanto sémini ora si realizzerà nelle prossime settimane e già questa giornata può orientare verso il percorso più giusto.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Non devi stancarti, soprattutto nelle giornate più nervose, come quella di oggi, con tanti eventi e mille cose da fare. Ti isolerai un po’, ma questo è normale perchè quando devi affrontare problemi diventi riflessivo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Instabilità emotiva che deriva dal fatto che alcuni percorsi di vita negli ultimi mesi sono cambiati. In amore ci sono delle cose da chiarire e da confrontare…

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Dovrai rimandare una partenza; ritardi anche nei contatti. Attenzione a qualche spesa di troppo, c’è chi deve chiedere un prestito, un mutuo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Torna una certa forza fisica, meno disturbata la vita in casa. Qualcosa all’ora di pranzo ti innervosirà. Per quanto riguarda il lavoro buone opportunità e novità in arrivo.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Pare non stiano tenendo fede alle promesse che ti avevano fatto. Resisti alla tentazione di buttare tutto all’aria, c’è un po’ di agitazione in casa e fuori.