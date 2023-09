Arrivano in Europa AC60 e B80, le nuove power station di BLUETTI, azienda leader nel settore dell’energia solare e dei dispositivi di accumulo

Super leggeri, potenti e resistenti ad acqua e polvere: arrivano in Europa AC60 e B80, le nuove power station di BLUETTI, azienda leader nel settore dell’energia solare e dei dispositivi di accumulo, pensate per gli amanti dell’outdoor che non vogliono rischiare di rimanere senza carica in barca o al mare.

Il generatore solare BLUETTI AC60 pesa infatti solo 9,1 kg, è equipaggiato con un potente inverter da 600W e una batteria LFP da 403W ed è classificato IP65 per la protezione dall’acqua e dalla polvere: tutti i materiali esterni superano i test di resistenza all’acqua e alla polvere ed inoltre i circuiti sono stati isolati dalle bocchette della ventola. È quindi una fonte di energia perfetta per varie attività all’aperto, dall’overlanding alla nautica, fino al campeggio in spiaggia.

Con ben 7 diverse prese, l’AC60 consente di caricare una vasta gamma di dispositivi essenziali per la vita all’aria aperta, inclusi quelli che richiedono una potenza di 1.200W, grazie alla sua modalità Power Lifting: permette così di far funzionare apparecchi come griglie elettriche, asciugacapelli, bollitori, macchina per il caffè, trapani elettrici e di garantire – ad esempio – 5 ore di alimentazione di un mini frigo e 21 ore di una lampada LED, ma anche 21 ricariche di uno smartphone.