A “Elisir” su Rai 3 si parla di lombalgia e vene varicose

Lombalgia, vene varicose e vitamina C a “Elisir” in onda stamani su Rai 3. Tra gli argomenti all’interno del programma anche il rapporto madre-figlio

La lombalgia: è questo il primo argomento della nuova puntata di “Elisir”, il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 19 settembre alle 10.30 su Rai 3. Come prevenire la lombalgia e come curarla? A queste domande risponderà in studio il professor Valter Santilli, ordinario di Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università La Sapienza di Roma.

Argomento del “Mi dica dottore” saranno le vene varicose: perché compaiono e come si curano? Se ne parlerà con il professor Gianluca Faggioli, direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia vascolare presso l’Università Alma Mater Studiorum di Bologna.

A seguire si discuterà dell’importanza del rapporto madre-figlio con il professor Carlo Valerio Bellieni, docente di Pediatria all’Università di Siena.

Infine, lo spazio “E’ vero che?” sarà dedicato alla vitamina C: è corretto dire che rafforza il sistema immunitario? Quali sono le quantità indicate perché sia efficace? A fare chiarezza sarà la professoressa Silvia Migliaccio, specialista in Endocrinologia e Scienza della Nutrizione Umana all’Università del Foro Italico di Roma.