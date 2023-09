Su Rai 2 torna “Underdog – Ho scommesso su di me” con Cecchetto e Pantano

Nella notte su Rai 2 in onda “Underdog – Ho scommesso su di me”. Claudio Cecchetto e Stefano Pantano i protagonisti della puntata

Sport e spettacolo, universi apparentemente lontani ma in questo caso idealmente uniti dai due protagonisti della nuova puntata di “Underdog – Ho scommesso su di me”, in onda lunedì 18 settembre alle 23.30 su Rai 2. Storie, percorsi di vita e obiettivi diversi, ma Claudio Cecchetto, un grande protagonista della musica italiana e Stefano Pantano, una delle più grandi spade della storia della scherma italiana hanno una caratteristica in comune: sono appunto due underdog.

Partiti da zero, hanno creduto nel loro sogno e lo hanno realizzato.

Claudio Cecchetto è un talento dai mille volti: disc jockey, produttore discografico, conduttore radiofonico, conduttore televisivo e talent scout. Quando le radio libere erano considerate realtà amatoriali o di lotta politica, lui decide di scommettere sulla sua creatura, Radio Deejay. Gli danno del matto, ma vincerà la scommessa. Nell’intervista a

Laura Tecce ricorda di quando, da appassionato ragazzo di provincia, uno dei tanti, è riuscito a farsi strada nell’affollato mondo dello spettacolo grazie al suo più grande talento, l’intuito. Cecchetto ha scommesso infatti non solo su sé stesso, ma ha lanciato e reso famosi personaggi che faranno la storia dello spettacolo italiano, da Gerry Scotti a Jovanotti, da Fiorello, agli 883 di Max Pezzali, e ancora Paola e Chiara, Sabrina Salerno, Amadeus, Sandy Marton e molti altri.

Il pluricampione di scherma Stefano Pantano, cresciuto in quartiere popolare di Roma, incarna invece a pieno il senso di essere un underdog nello sport: di come sia possibile, con dedizione e sacrificio, ottenere risultati anche partendo da una situazione iniziale non ottimale. Pantano, oggi uno dei più autorevoli commentatori televisivi di questa disciplina, racconta a Laura Tecce di come la scherma abbia cambiato il corso della sua vita.