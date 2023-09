La rivoluzione delle donne in Iran a “Il Fattore umano” su Rai 3

La rivoluzione delle donne iraniane un anno dopo, a “Il Fattore Umano” nella notte su Rai 3. In onda “I perseguitati”, con la voce narrante della scrittrice Azar Nafisi

E’ “I perseguitati” il titolo della puntata del programma Il Fattore Umano, realizzata da Chiara Avesani e Matteo Delbò in onda lunedì 18 settembre alle ore 23.15 su Rai 3.

Migliaia di persone vennero arrestate a Teheran nei mesi di proteste seguiti alla morte di Mahsa Amini, la 22nne deceduta mentre era in custodia della polizia solo perché non portava il velo in modo appropriato. A manifestare, tante donne e soprattutto studenti.

Ad un anno dall’inizio della rivoluzione, “I perseguitati” indaga su cosa è accaduto alle ragazze che bruciavano il velo in piazza e ai ragazzi che manifestavano al loro fianco. Molti di loro sono dovuti scappare per evitare l’arresto, anche oltreconfine, ma il regime li segue e li controlla in qualunque paese cerchino rifugio. Nel confinante Iraq lo scorso marzo il governo iraniano e quello iracheno hanno firmato un accordo in cui l’Iraq si impegna a non ospitare i partiti di opposizione iraniani e gli attivisti in fuga. Così i rivoluzionari iraniani nel Kurdistan iracheno sono costretti a nascondersi per paura di essere riconsegnati alle forze dell’ordine di Teheran. Ancora una volta perseguitati, anche fuori dall’Iran.

La voce narrante è quella di Azar Nafisi, scrittrice iraniana perseguitata in patria, ora residente negli Stati Uniti, che ha raccontato la sua storia nel bestseller ‘Leggere Lolita a Teheran’.

Il Fattore Umano è un format di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello,con la collaborazione di Elisabetta Camilleri e di Antonella Palmieri . Regia di Luigi Montebello. Musiche originali di Filippo Manni e Massimo Perin, progetto grafico di William Di Paolo.