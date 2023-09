I Black Honey a dicembre in concerto a Milano

Il nuovo album della band guidata dalla frontgirl Izzy Bee Phillips insieme al chitarrista Chris Ostler, al bassista Tommy Taylor e al batterista Alex Woodward (uscito lo scorso marzo) è stato anticipato dal nuovo singolo “Cut The Cord” e da “OK”. A Fistful of Peaches è l’album più personale e rivelatore dei Black Honey e un disco che abbraccia ogni lato: quello appetibile e quello mostruoso, quello speranzoso e quello nero come la pece. Se Written & Directed mostrava una band in grado di immergersi in generi apparentemente disparati e di unirli in un’unica composizione, il suo follow-up sembra più preciso e snello. Il loro terzo album riprende lo stesso stile musicale che li ha visti trovare facilmente casa sui palchi delle Academy e delle arene di tutto il Regno Unito, ma ha anche trovato un nuovo spazio che è meno debitore di influenze esterne – una sorta di moodboard culturale delle loro ispirazioni – e più semplicemente della loro esperienza reale e vissuta nel mondo. Documento di una persona e di una band in costante sviluppo, A Fistful of Peaches è il disco più importante dei Black Honey.

Il quartetto di Brighton Black Honey – composto dalla frontwoman Izzy Bee Phillips, il chitarrista Chris Ostler, il bassista Tommy Taylor e il batterista Alex Woodward – negli ultimi anni ha vissuto in un regno magico, creato da loro stessi, ricoperto di lustrini e tinto di nero. Passando da beniamini di culto dell’underground con il loro debutto autoprodotto del 2018 a vera e propria storia di successo con il seguito “Written & Directed“, che ha raggiunto la Top 10 delle classifiche nel 2021, la band ha accumulato una legione di fan per la sua miscela unica e mutevole di indie frizzante, viscerale e nostalgico. Un seguito che, solo nell’ultimo anno, li ha portati a esibirsi come band supporto per Liam Gallagher, The Libertines, IDLES, The Vaccines e altri ancora, oltre al loro tour da headliner che ha registrato il tutto esaurito.

Izzy, nel frattempo, è diventata una specie di pifferaio magico per gli emarginati della vita, per le persone nostalgiche, fortemente legate ai suoi ricordi di una gioventù difficile, nel disperato tentativo di trovare legami e comprensione in un mondo difficile. I risultati si vedono nella prima fila a qualsiasi concerto dei Black Honey: fan devoti che abbracciano il messaggio di accettazione lanciato dalla band