“Apri gli occhi” è la nuova canzone di Subaru

Disponibile in rotazione radiofonica “Apri gli occhi”, il nuovo singolo di Subaru già online su tutte le piattaforme di streaming digitale

Dopo la pubblicazione di “Gocce”, Subaru torna con un singolo pop, costruito su sonorità funk, dance e disco, che non perde di vista il messaggio e la valenza sociale che caratterizza tutti i suoi progetti. “Apri gli occhi” è un brano adatto a qualsiasi situazione, potenzialmente ballabile, che ha come obiettivo essere compreso da tutti.

Il concetto cardine del singolo si basa sulla nostra percezione personale della realtà, in base a cui ci facciamo delle domande e diamo delle risposte che non necessariamente rappresentano la realtà effettiva. Viene costantemente evidenziato il contrasto tra aprire e chiudere gli occhi, quando entrambi gli atti possono avere una connotazione positiva o negativa in base alla situazione. Aprendo gli occhi notiamo cose che ci fanno storcere il naso, ma ignorarle non risolve il problema; allo stesso tempo a volte chiudere gli occhi è necessario per riflettere o per prendersi una pausa.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Interpretiamo tutto ciò che percepiamo in base alla nostra visione, sta a noi scegliere se aprire gli occhi o tenerli chiusi, ammesso che siamo capaci di scegliere”

Il videoclip di “Apri gli occhi” cerca di venire incontro alle esigenze del pubblico con dei colori accesi che valorizzano l’atmosfera estiva del progetto. Girato in una location a metà tra l’urban e la villeggiatura in un paese di campagna, il video è condito con un velato senso di critica e autoironia, lasciando allo spettatore interessato qualcosa in più su cui riflettere.

Biografia

Subaru, al secolo Lorenzo Scillitani, è un rapper classe 2000 nato e cresciuto a San Giovanni Rotondo (Foggia). La passione per la musica è nata abbastanza tardi, dopo aver ascoltato un po’ di generi diversi; nel 2016 in Inghilterra scopre il rap e ne rimane folgorato, per una questione di suono in primis, ma soprattutto per l’importanza data alla parola. Ciò che invece nasce prima della passione per la musica è l’interesse per la letteratura e la scrittura, che lo accompagna da quando era bambino. Ha sempre scritto, e in particolare per anni si è dedicato alla poesia. Quando è subentrata la passione per l’hip hop ha deciso di provare a trasporre i testi in canzoni, finché nel 2022 è uscito con il suo primo singolo “Re:ZERO Freestyle”. Cresciuto artisticamente nell’underground hip-hop torinese, attualmente ha cinque singoli all’attivo e conta di continuare per questa strada con l’uscita del nuovo brano “Apri gli occhi”.

