Su Rai 1 ricomincia “Domenica In” con Mara Venier: ecco le novità

Nel primo pomeriggio su Rai 1 in onda “Domenica In”. Torna l’appuntamento con Mara Venier alla conduzione per il 15° anno

Domenica 17 settembre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su RAI1, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la prima puntata della nuova edizione di ‘DOMENICA IN’, la 48° per lo storico programma Rai, la 15° per Mara Venier, nonché la sesta consecutiva per l’amatissima conduttrice.

Per lo spazio attualità, Mara Venier intervisterà la signora Daniela Di Maggio, mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista ucciso a Napoli il 31 agosto a soli 24 anni, a seguito di una banale lite in Piazza Municipio. In studio interverranno anche tanti suoi amici e colleghi della Orchestra ‘Scarlatti Junior’.

Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. Tra i protagonisti musicali della puntata: I Pooh, attualmente in tour in tutta Italia, si esibiranno con alcuni dei loro grandi successi come ‘Amici per sempre’, ‘La donna del mio amico’, ‘Piccola Katy’, ‘Uomini soli’ e ‘Pensiero’. E poi i The Kolors, che si esibiranno con la loro hit da record ‘Italodisco’, e Matteo Bocelli che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo ‘Fasi’.

Carlo Verdone sarà protagonista di un’ampia intervista nella quale si racconterà tra aneddoti ed episodi divertenti legati alla sua lunga carriera. Con lui anche alcuni giovani attori protagonisti della serie tv ‘Vita da Carlo 2’.

Grande attesa poi per l’arrivo in studio di Matteo Garrone, Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia per il suo film “Io Capitano”. Con lui anche i due giovani attori senegalesi Seydou Sarr (Seydou) e Moustapha Fall (Moussa).