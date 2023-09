Scontrini pazzi e aspartame a “Mi Manda RaiTre”

Gli scontrini pazzi dell’estate e l’aspartame nei cibi al centro della puntata di “Mi manda Raitre”, in onda domenica 17 settembre, ore 9.00

Dai due euro per l’aggiunta di un piattino ai quindici per il taglio di una torta: questa estate le notizie su scontrini gonfiati o apparentemente esagerati sono state un vero e proprio tormentone, proprietari di bar e ristoranti sono stati minacciati, insultati e oggetto di recensioni negative. Esistono norme che regolino i rapporti fra clienti e ristoratori, senza arrivare alle brutte sorprese al momento del conto? Non è andata meglio agli imprenditori balneari, nel mirino a causa dei prezzi alti, delle concessioni e del divieto, in molte zone, di portare alimenti e bevande da casa.

Nel 2022 in Italia sono stati prodotte 2.453 tonnellate di dolcificanti, in polvere, zollette, liquidi e compresse: un mercato in espansione per chi non vuole rinunciare al dolce ma è attento alla salute e alla forma fisica. Uno dei più utilizzati è l’aspartame, presente in molti prodotti light o diet: la sostanza, però, è stata classificata come “possibilmente cancerogena per l’uomo” dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro.

Tra gli ospiti di Federico Ruffo nella puntata di “Mi manda Raitre”, in onda domenica 17 settembre, ore 9.00, su Rai 3: Aldo Cursano, presidente vicario FIPE (Federazione Pubblici Esercizi); Cristina Bowerman, chef; Francesca Rossi Bollettini, delegata Federbalneari Regione Marche; Avv. Massimiliano Dona, Unione Nazionale Consumatori; Debora Rasio, medico nutrizionista; Dario Vista, nutrizionista e tecnologo alimentare.