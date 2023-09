Previsioni meteo 17 settembre 2023: torna il caldo africano

Le previsioni meteo di oggi, domenica 17 settembre 2023: bel tempo su tutte le regioni grazie a una nuova fiammata africana

Condizioni meteo di nuovo in evoluzione sull’Italia dopo i temporali che hanno interessato il Nord e le zone interne del Centro a inizio weekend. Dalla giornata di oggi infatti l’affondo di una saccatura nord atlantica appena ad ovest della Penisola Iberica favorirà una nuova espansione dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo con la risalita di aria molto calda. Questo raggiungerà gran parte dell’Italia nella giornata di oggi, portando un generale rialzo termico. Temperature che si porteranno su valori anche di 8-10 gradi sopra la media e caldo intenso che persisterà almeno fino alla giornata di martedì. Caldo che si farà sentire soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove le temperature torneranno a raggiungere i 35°C e fino anche a 37°C/39°C sulla Sardegna e sul Tavoliere delle Puglie.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 17 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi, maggiori addensamenti al Nord-Ovest. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità e schiarite. Piogge in arrivo nella notte al Nord-Ovest. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari da poco mossi a mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora cieli per lo più soleggiati con qualche velatura in transito sul versante tirrenico. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche nube sulla Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .