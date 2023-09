“Il Provinciale” con Federico Quaranta su Rai 3: le anticipazioni

“Il Provinciale” con Federico Quaranta arriva in prima serata su Rai 3. Nella prima puntata “Danzatori delle stelle. Viaggio nella Sardegna delle tradizioni”

Da domenica 17 settembre “Il Provinciale” con Federico Quaranta arriva in prima serata su Rai 3, aggiungendo al nome classico del programma un sottotitolo: “Il Racconto dei Racconti”, ispirato alla raccolta di favole Lu Cuntu de li Cunti, scritte nel Seicento da Giambattista Basile.

Federico Quaranta va alla scoperta di storie profondamente radicate nel passato di un territorio, ma al tempo stesso capaci di fornire una bussola alla complessità del presente. A orientare il viaggio de “Il Provinciale” sono dunque le leggende, le fiabe e i racconti che forgiano l’anima più autentica di una terra, la sua identità. Tre puntate in cui Quaranta sarà in Sardegna, Basilicata e Puglia.

La prima puntata esplora il cuore della Sardegna ancestrale e magica, alla ricerca di miti forgiati in epoche remotissime e di antiche tradizioni giunte fino a noi. Un’esperienza immersiva nella storia e nell’attualità dei riti come il carnevale barbaricino a Mamoiada e Ottana in provincia di Nuoro, con le maschere di Mamuthones, Issohadores, Boes e Merdules. A Orgosolo sarà raccontata, con approfondimenti e interviste, la storia recente di un paese che è diventato un simbolo della Barbagia e del suo tentativo di rinascita.

Nel territorio tra Orgosolo e Urzulei Quaranta esplorerà le spettacolari Gole di Gorropu, uno dei canyon più grandi e spettacolari d’Europa, luogo di grandi suggestioni mistiche, di creature magiche e di leggende legate al banditismo. Si inoltrerà nel parco di Tepilora fino al Supramonte, con la sua spettacolare notte stellata. Visiterà poi Lollove, borgo abbandonato e oggi oggetto di progetti di riqualificazione.

A Sedilo, in provincia di Oristano, i cavalieri dell’Ardia daranno testimonianza della loro devozione e della loro passione per i cavalli. Il programma si occuperà di siti archeologici profondamente legati alla storia sarda come la necropoli Sant’Andrea Priu di Bonorva in provincia di Sassari e il pozzo di Santa Cristina nella Sardegna occidentale, che verrà raccontato da Mia Canestrini.

Tra gli ospiti della prima puntata i musicisti Gavino Murgia, Massimo Bubola, Moses Concas, la fisica e scrittrice Gabriella Greison, gli scrittori Salvatore Niffoi e Matteo Porru.

“Il Provinciale. Il Racconto dei Racconti” vuole essere un programma alla portata di tutti, colto e popolare al contempo, capace di interessare un pubblico vasto, così come ha dimostrato il successo delle edizioni andate in onda nel day time. Un programma di Yari Selvetella e di Andrea Caterini, Francesco Lucibello, Domenico Nucera e Federico Quaranta. Produttore Esecutivo Rosaria Rumbo. A cura di Georgia Parmegiani. Regia Leonardo Lo Frano.