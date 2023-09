Gli Inude in radio e online con due nuovi singoli

Fuori per Factory Flaws PRIMAVERA (OUTTAKES) – “Keep Me Alive” & “Messing Around”, due nuovi scorci su un progetto rilasciato un anno fa dalla band Inude, l’EP PRIMAVERA

Online per Factory Flaws PRIMAVERA (OUTTAKES) – “Keep Me Alive” & “Messing Around”, due nuovi scorci su un progetto rilasciato un anno fa dalla band Inude, l’EP PRIMAVERA; due inediti che erano stati scartati dalla tracklist dell’EP ma che hanno grande valore per Flavio, Giacomo e Francesco.

A proposito di PRIMAVERA (OUTTAKES) i ragazzi hanno spiegato che “nel processo creativo di un concept capita spesso di dover scartare delle canzoni in funzione della coerenza artistica, poi passa del tempo ma quei pezzi continuano a tornarti in testa. Pensiamo che ora sia arrivato il momento di farli ascoltare e chiudere definitivamente questo cerchio produttivo.”

“Keep Me Alive” & “Messing Around” sono due canzoni dal sapore rock che appartengono al filone nostalgico e riflessivo dei pezzi che hanno composto PRIMAVERA EP, con un carattere forte e allo stesso tempo vulnerabile, in pieno stile Inude.

In Keep Me Alive “finzione e verità si intrecciano fino a confondere le idee indebolendo la percezione di se stessi e distorcendo la realtà. Un disperato grido d’aiuto che si trasforma in una preghiera di redenzione; In Messing Around riflettiamo sul cadere nel vortice del vizio, esagerare fino a perdersi e fino a perdere la percezione di se stessi, dimenticando il proprio volto tra le mille maschere.” – raccontano Inude.