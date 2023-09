Elena Camo in radio e in digitale con “Saint-Tropez”

Elena Camo torna con il singolo “Saint-Tropez” disponibile in radio in promozione nazionale e su tutte le piattaforme digitali

Questo singolo anticipa l'uscita dell'attesissimo album "Contromano" prevista in settembre. "Saint-Tropez" è un brano che è un vero e proprio inno alla leggerezza; un invito a scappare dalle preoccupazioni e dalla monotonia di tutti i giorni portandoci con lei in un viaggio tra Miami e Saint Tropez. Elena, trova rifugio nel sentimento dell'amore fuggendo da una società che la "pressa da un po'", desiderando solo: "Viaggiare, cambiare aria, toccare il cielo con un dito".

Storia dell’artista

Elena Camo, cantante e pianista, veronese di nascita, da tempo nel mondo della musica, vincitrice di molti premi e concorsi nazionali e internazionali, con molti riconoscimenti si laurea in canto e pianoforte. Pubblica numerosi singoli pop tuttora in programmazione sulle radio.

Autrice e compositrice collabora con vari artisti, autori e produttori di una certa rilevanza. In settembre è prevista l’uscita del suo albumContromano” con ben dieci tracce inedite.