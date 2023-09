Su Rai 2 torna Italian Green per un viaggio nell’Italia sostenibile

Stamani su Rai 2 torna in onda “Italian Green”: le anticipazioni del programma condotto da Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli

Giunto alla terza stagione, torna in onda “Italian Green”: condotto da Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli, quattro nuovi appuntamenti dedicati all’Italia sostenibile dal 16 settembre, alle 10.00 su Rai 2. Nel corso delle puntate verranno affrontate temi di interesse comune come la gestione del ciclo dallo scarto alla risorsa, la produzione di energia rinnovabile, la mobilità elettrica e l’edilizia sostenibile.

I riscontri ottenuti dalle precedenti edizioni hanno evidenziato una importante apertura e attenzione sia da parte del pubblico sia da parte di aziende per i temi legati alla sostenibilità e alla salvaguardia dell’ambiente anche in ambito economico. In relazione a ciò, il branded content intende proseguire nella azione di sensibilizzazione e informazione attraverso il racconto, fatto di immagini e di interviste, di realtà aziendali e produttive che operano in diversi settori e rappresentano eccellenze italiane facendo della sostenibilità un principio guida della loro attività.

Le 4 puntate sono articolate con un modulo che si ripete: la presentazione di realtà aziendali italiane, ospiti in studio che portano la loro testimonianza riguardo la sostenibilità ambientale, e le rubriche Chimica Amica, We Are Green, Climate Future e Green News, con brevi intermezzi musicali eseguiti direttamente nella location di registrazione.

Questi contenuti verranno lanciati dal Parco di Veio, un luogo di importante valenza in termini di sostenibilità ambientale riconosciuto come Sito di Importanza Comunitaria nonché uno dei maggiori serbatoi di biodiversità d’Europa.

Attraverso un linguaggio fresco e privo di tecnicismi, “Italian Green” andrà alla scoperta di queste realtà, collocate in diversi luoghi del territorio italiano, che hanno adattato i processi produttivi per limitare l’impatto sull’ambiente. Le aziende presentate sono eccellenze produttive italiane, con spesso alle spalle una lunga storia di famiglia e fatta di iniziative che stanno orientando l’azienda verso uno sviluppo sostenibile.

Il racconto di queste eccellenze italiane sarà arricchito dall’intervento di vari personaggi noti al grande pubblico: attori, giornalisti, personaggi dello spettacolo e dello sport, che portano la loro testimonianza riguardo la sostenibilità ambientale.