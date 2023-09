Su Rai 2 al via il nuovo programma “Saranno cuochi”

Stamani su Rai 2 arriva “Saranno cuochi”, ragazzi che scommettono sul futuro. Al via il nuovo programma che diventa anche occasione di lavoro

Tutto parte dal cuore di una delle città più conosciute al mondo per le sue eccellenze gastronomiche: Parma. Nove ragazzi cresciuti in contesti difficili, ma con una grande passione per la cucina, avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica: un viaggio che li porterà a diventare i cuochi del futuro. “Saranno cuochi” è il titolo del programma che andrà in onda per quattro puntate ogni sabato a partire dal 16 settembre alle 11.15 su Rai 2.

Protagonista una nuova generazione di cuochi che affronta il tema del cibo per cambiare le cose, per sé, per gli altri, per il pianeta, con la voce narrante di Ema Stokholma. I ragazzi impareranno un nuovo modo di concepire il cibo e l’arte culinaria e potranno così essere artefici del loro riscatto grazie ad un’occasione concreta per tutti loro: inserirsi nel mondo del lavoro e cercare l’occasione per cambiare la propria vita. Dopo la scuola, infatti, ognuno degli studenti affronterà uno stage nel ristorante di un docente del corso.

“Saranno cuochi” è un branded content FONDAZIONE BARILLA