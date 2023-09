“Passaggio a nord ovest” su Rai 1 racconta l’Orient Express

“Passaggio a nord ovest” sull’Orient Express: la trasmissione con Alberto Angela in onda nel pomeriggio su Rai 1 dedica la puntata al leggendario treno

L’intera puntata di “Passaggio a nord ovest”, il programma di Rai Cultura ideato e condotto da Alberto Angela, in onda sabato 16 settembre alle 15 su Rai 1, sarà dedicata alla storia dell’Orient Express.

Un convoglio leggendario, il primo ad aver unito l’Occidente all’Oriente: si partiva da Parigi con destinazione Costantinopoli, così si chiamava all’epoca l’odierna Istanbul, ma la vera meta era in realtà la creazione di un mondo nuovo, nel quale i confini nazionali non dovevano più essere barriere insormontabili. Per la prima volta il viaggio in treno non è più solo una necessità, ma diventa un piacere.

Dalla geniale intuizione del belga George Nagelmakers, passando per due guerre mondiali e la guerra fredda, l’espresso per l’Oriente ha incrociato i destini di un continente. Nato all’epoca degli imperi, viaggia ancora anche in Italia passando per Venezia attraverso il traforo del Sempione. Le sue eleganti carrozze, dotate di ogni confort e dall’inconfondibile livrea blu-oro, sono state teatro di una storia in cui la realtà si confonde con il mito, grazie anche a romanzieri come Agatha Christie, e come tutte le grandi leggende è destinata a restare immortale.