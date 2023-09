Pasquale Buonanno nelle librerie con “Iron Communication”

Pasquale un libro in uscita edito Mondadori dal titolo “Iron Communication”. Un libro che riguarda la tua vita personale. Quanto tempo hai impiegato per scriverlo?

Otto mesi. Diciamo che non è, molto.

Tuttavia ho cercato di riassumere anni di studio ed esperienza per creare una guida tecnico pratica che aiuti il lettore a capire meglio l’importanza del proprio super potere che tutti noi abbiamo, ma che spesso ci dimentichiamo di allenare e sviluppare per vincere ogni giorno sia a livello personale che professionale.

Un eroe assoluto, il tuo. Ma anche ricco di messaggi e spunti per i lettori, in fondo, come tu stesso sostieni, siamo tutti dei supereroi. Quanto è importante la comunicazione individuale nella società?

La comunicazione è il fondamento su cui si basa ogni aspetto delle relazioni umane e delle dinamiche sociali. Senza una comunicazione efficace, le interazioni tra le persone diventano limitate e superficiali, riducendo così la qualità delle relazioni e la comprensione reciproca.

Nel contesto della società moderna, la comunicazione individuale riveste un ruolo ancora più rilevante. La tecnologia, pur amplificando le possibilità di connessione, può anche ostacolare una comunicazione genuina e autentica. Spesso, le persone dietro uno schermo possono nascondere le vere emozioni o utilizzare forme distorte di comunicazione.

La comunicazione individuale, invece, permette uno scambio emotivo e concettuale diretto, che va oltre le parole stesse. Ogni persona ha un suo stile unico di comunicazione, determinato dal proprio non verbale. Attraverso la gestualità, l’espressione facciale e la postura, si può trasmettere intenzioni, emozioni e personalità in maniera più profonda ed efficace. Questo è particolarmente importante in contesti di lavoro, relazioni romantiche e negoziati, dove la chiarezza e l’empatia sono fondamentali.

Non dimentichiamo che richiede anche una sana dose di passione. Quando siamo autenticamente coinvolti in una conversazione, siamo più propensi a comunicare in modo chiaro, coinvolgente ed entusiasta. Spesso, i comunicatori più efficaci sono coloro che riescono a trasmettere la loro passione e il loro interesse per il tema, coinvolgendo emotivamente l’interlocutore.

Quindi, possiamo considerare la comunicazione individuale come il nostro “Iron Man” personale, un potente strumento che può superare le barriere relazionali e connettere le persone a un livello più profondo. Senza una comunicazione individuale adeguata, la società rischierebbe di perdersi in una fitta rete di disconnessione emotiva e ambiguità concettuale.

Questo libro fa riflettere tanto, ci sono dei punti che regalano al lettore una chiave introspettiva. Tu oltre a scrivere libri di successo come questo, sei un imprenditore e un mentalista, Dove trovi il tempo per fare tutto in maniera brillante?

Grazie per il complimento! Trovo il tempo per fare tutto in maniera brillante grazie a una combinazione di pianificazione, disciplina e passione per ciò che faccio. Come imprenditore, sono abituato a gestire il mio tempo in modo efficiente e a delegare compiti non essenziali. Inoltre, la mia esperienza come analista del non verbale e mentalista mi ha permesso di sviluppare abilità di osservazione e analisi rapida, che mi consentono di massimizzare il tempo che dedico alle mie attività

Mi concentro sulle attività che portano il maggior valore e risultati, e elimino o riduco al minimo quelle meno importanti. Utilizzo anche tecniche di gestione del tempo, come la tecnica del pomodoro, che mi aiutano ad essere concentrato e produttivo durante gli intervalli di tempo che dedico a ciascuna attività.

Inoltre, cerco di mantenere un equilibrio tra il lavoro e la mia vita personale. Questo mi permette di ricaricare le energie e di essere più produttivo quando mi dedico alle mie attività professionali. Trovo anche ispirazione e nuove idee dalla mia vita quotidiana e dalle esperienze personali, che poi applico nel mio lavoro.

Anche qui la passione per ciò che faccio è fondamentale. Mi affascina l’analisi del non verbale e l’arte del mentalismo, e questo mi spinge a dedicare il mio tempo e le mie energie in modo diligente e illuminante. La passione mi aiuta anche a mantenere un alto livello di motivazione e ad affrontare eventuali sfide o ostacoli con determinazione.

Progetti futuri?

Tanti.

Ho diversi progetti futuri che mi vedono impegnato nella mia carriera e nell’aiutare le persone a comprendere meglio il linguaggio del corpo e la mente.

Insieme al mio socio Daniele Losquadro, come Imperium Group, sto sviluppando una serie di video corsi online, in cui spiego in dettaglio i principi della mia analisi del non verbale e offro esercizi pratici per sviluppare la consapevolezza di come utilizzare il proprio linguaggio del corpo a proprio vantaggio, oltre che ad una serie di analisi di video che troviamo sul web quotidianamente.

Ho anche intenzione di organizzare seminari e workshop in diverse città, dove le persone potranno partecipare e apprendere in modo pratico come utilizzare le tecniche del non verbale e del mentalismo per migliorare le loro relazioni personali e professionali. Sarà un’opportunità per me di insegnare e condividere il mio lavoro con un pubblico dal vivo, offrendo un ambiente interattivo e stimolante.

Inoltre la mia società Imperium Group collabora con altre figure professionali, come psicologi e pedagogisti, per sviluppare nuovi approcci nell’applicazione del non verbale e del mentalismo per il benessere emotivo e mentale delle persone. Attraverso questa collaborazione, spero di poter offrire un servizio integrato e completo che aiuti le persone a migliorare la loro vita e il loro benessere attraverso la consapevolezza del proprio linguaggio del corpo e della mente.

E poi chissà… magari è arrivato il momento del piccolo schermo!