Lugin in radio e in digitale con “Coccodrillo”

Il rapper palermitano Lugin lancia per Indieffusione il nuovo singolo “Coccodrillo” ispirato al celebre ritornello de “Il coccodrillo come fa?”

Dopo la recente pubblicazione del freestyle “Iceberg” che ha segnato il suo ritorno sulle scene, il rapper palermitano Lugin lancia per Indieffusione il nuovo singolo “Coccodrillo” ispirato al celebre ritornello de “Il coccodrillo come fa?” che ha conquistato l’immaginario collettivo. Ma attenzione, questa non è una canzoncina per bambini! Lugin ha preso spunto da quel noto verso e lo ha riadattato per creare un brano criptico e coinvolgente che affronta tematiche profonde.

Scritto di getto dall’artista con barre ad incastro e punchline taglienti, “Coccodrillo” si sviluppa su un ritmo trap con influenze dance, caratterizzato da una cassa dritta che dà energia e dinamicità al pezzo. Le liriche sono dirette e incisive tratteggiando una metafora in cui il coccodrillo rappresenta personaggi loschi che vivono e prosperano nelle paludi delle città, in particolare di Palermo, dalla quale Lugin proviene, per raccontare gli aspetti più tristi e ambigui di questi individui che popolano un luogo che può essere paradisiaco ma anche infernale.

“Coccodrillo” diventa così un vero e proprio remake della vita reale per adulti, un brano che affronta temi complessi e offre uno sguardo sincero su una realtà che spesso passa inosservata. La canzone è un invito ad esplorare gli aspetti più oscuri e nascosti della società, portando alla luce le contraddizioni e le vicende di personaggi che si muovono nell’ombra.

Con la sua abilità nel mescolare generi musicali a partire dalle sue radici, Lugin ha creato un brano iconico che cattura l’attenzione dell’ascoltatore sin dalle prime note. “Coccodrillo” offre un’esperienza di ascolto coinvolgente, con un ritmo travolgente e un testo che porta a riflettere dimostrando una volta di più la versatilità e la capacità del rapper di creare musica che va oltre i confini dei generi convenzionali.