“Jagermeister” è la nuova canzone di Rayo

Fuori per Disordine Dischi “Jagermeister”, il nuovo singolo di Rayo: un pezzo che racconta i sentimenti dell’autore in seguito alla fine di un breve flirt estivo

Esce per Disordine Dischi “Jagermeister”, il nuovo singolo di Rayo in collaborazione con Paci Ciotola, pezzo che racconta i sentimenti dell’autore in seguito alla fine di un breve flirt estivo. Il testo riflette sul senso di solitudine e di vuoto che prova l’autore. Rayo annega il suo dispiacere e il suo sconforto per la prematura fine della frequentazione nello Jagermeister, metafora della freddezza delle sensazioni che prova nonostante il caldo del pieno dell’estate. L’estate stessa sembra essere sotto zero, evidenziando un clima emotivo gelido e un rapporto che si è inevitabilmente deteriorato. Non manca l’autoanalisi tipica dei testi di Rayo, il quale è ben consapevole di non poter stare bene nella tranquillità, cosa che lo porta a cercare sempre situazioni difficili dal punto di vista emotivo.

“La musica è la lente attraverso cui metto a fuoco me stesso”

(Rayo)