Veronica De Andreis in radio e in digitale con “Noi”

Disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “NOI”, il nuovo singolo di Veronica De Andreis

“Noi” è un brano che nasce al pianoforte, voce e parole che si creano dal nulla, per poi prendere vita in studio. Il pezzo racconta della vita, delle scelte e delle persone che escono ed entrano dalla nostra vita, un amore, un’amicizia un rapporto con un familiare; rapporti a volte facili a volte più complessi. Che lasciano una traccia indelebile quando finiscono e che pongono interrogativi a noi stessi e a chi abbiamo vicino.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Ma una domanda la posso fare? Ero al pianoforte ed è uscita per prima questa frase, da lì di getto ho scritto in breve tutta la canzone, ho sentito in quelle parole tutte le volte che un rapporto è in bilico, la difficoltà di certe relazioni che sono importanti e che fanno bene ma che a volte ci creano pensieri e disagio, vedere poi che certe persone fanno scelte e da fuori sembra che siano andati avanti emotivamente e praticamente, ma poi quando li rivedi capisci che fanno finta solo per tenere il punto e da li si creano domande e riflessioni sulla situazione e su quel dato rapporto che abbiamo avuto. Può essere un amore, un’amicizia, un rapporto con un familiare e tra le righe di questi rapporti si sviluppano tutte le situazioni che ho descritto nel testo.”

Il videoclip di “Noi” descrive la storia di due persone che si amano, ma non si capiscono, cercano di capirsi a distanza, di cercare di comprendere se possono stare insieme o meno, si ritrovano senza saperlo a fare anche da soli le stesse cose. Torneranno insieme o sarà finita per sempre?

Biografia

Veronica De Andreis, cantautrice (voce, chitarra, pianoforte, composizione) ha già all’attivo una carriera musicale in una band romana i Jion con cui ha pubblicato 2 dischi e vari singoli ed EP. Per 11 anni dal 2003 al 2014 insieme alla band si è contraddistinta a livello internazionale nella scena musicale indipendente, formazione di cui era la leader: cantante, chitarrista e di cui siglava i brani; con loro ha realizzato più di 300 concerti (tra cui Piper-Roma, Oh!bar-Londra, Qube-Roma, MEI Meeting Etichette Indipendenti-Faenza, Sanremo Rock-Lazio, Stazione Birra-Roma, Lian club-Roma, Jailbreak-Roma e al QUBE-Roma per la rassegna “LADY ROCK” ha effettuato l’apertura del concerto di Andrea Mirò) costruendo un solido seguito di pubblico attraverso numerosi live, passaggi radio e tv e premi vinti, fino al loro scioglimento avvenuto nel 2014.

Il suo progetto solista ha una nuova veste, cambiando genere e proponendo un pop con attenzione ai testi e arrangiamenti. Lo scopo da sempre nella sua musica: far provare emozioni a chi la ascolta.

