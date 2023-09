Previsioni meteo 15 settembre 2023: l’autunno non decolla

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 settembre 2023: tempo più instabile sulle regioni italiane con piogge più probabili al Centro-Nord ma il caldo non molla

La prima metà del mese di settembre ha visto condizioni meteo estive sull’Italia a causa di un blocco anticiclonico che ha tenuto lontane le perturbazioni. Già da ieri e anche nella giornata di oggi però l’anticiclone ha iniziato a ritirarsi, lasciando spazio a correnti instabili che al Nord e parte del Centro porteranno piogge e temporali. Lo scenario non cambierà nel corso del weekend, mentre si intravede un peggioramento delle condizioni meteorologiche all’inizio della prossima settimana, con piogge, temporali e una diminuzione delle temperature più marcata per la prima fase autunnale della stagione.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse al Nord-Est, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite con tempo asciutto, locali piogge sulle Alpi. In serata piogge sparse in arrivo al Nord-Ovest, nuvolosità alteranta a schiarite altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito ma sempre con tempo asciutto, salvo isolate piogge su Marche e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .