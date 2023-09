Kawasaki Kisen Kaisha procede al riacquisto di azioni

Kawasaki Kisen Kaisha procede al riacquisto delle azioni, in linea con la politica volta a migliorare i profitti degli azionisti a medio e lungo termine

Il testo riassunto riguarda la notifica dello stato di avanzamento del riacquisto di azioni da parte di Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. (“K” LINE). La società ha comunicato l’andamento del riacquisto delle azioni, in linea con la loro politica volta a migliorare i profitti degli azionisti a medio e lungo termine, attraverso rendimenti attivi agli azionisti, inclusi i riacquisti di azioni. Nel piano di gestione a medio termine, hanno previsto un aumento del rendimento complessivo per gli azionisti e per il 2023 hanno annunciato l’intenzione di fornire ulteriori rendimenti.

Di conseguenza, hanno deciso di effettuare un riacquisto di azioni per l’intero importo necessario. La società ha coinvolto i principali azionisti, Effissimo Capital Management Pte Ltd., Kawasaki Heavy Industries, Ltd. e Mizuho Bank, Ltd., per la partecipazione all’operazione di riacquisto.

L’accordo è stato progettato per mitigare l’impatto sulla liquidità azionaria e sul prezzo di mercato delle azioni di “K” LINE. Inoltre, la società ha deciso di consentire agli azionisti diversi dai tre principali di rivendere le loro azioni alla società in borsa, ritenendo vantaggioso per entrambe le parti.