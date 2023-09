Emic Lo-Fi Hip Hop presenta “Necessities” di Gin Bap

Con “Necessities”, Gin Bap offre al pubblico un album che rappresenta la sua visione personale del Jazz Hop, unendo influenze passate con una prospettiva futuristica

Disponibile “Necessities” il nuovo album strumentale di Gin Bap. 10 tracce Jazz Hop pubblicate da Emic Lo-Fi Hip Hop, sub-label di Emic Entertainment, che sono frutto di un periodo di profonda riflessione sul suono e di un’intensa ricerca.

“Necessities” rappresenta una nuova direzione artistica per Gin Bap che con quest’opera si è liberato dai vincoli del passato per esprimere la sua creatività in modo autentico. Il risultato è una produzione nata in modo diretto e spontaneo: in un momento di forte ispirazione, Gin Bap ha abbandonato tutto ciò che conosceva e si è fatto guidare dalla sua creatività, dando vita a un album che cattura l’essenza del Jazz Hop. Una riflessione sull’Hip Hop contemporaneo e sui suoi legami con il passato, con uno sguardo diretto verso il futuro.

Lo stesso beatmaker ha dichiarato: “Quest’opera nasce da una necessità, come tutti i miei album. In particolare nasce da un periodo di riflessione sul suono, alla ricerca del mio. Dopo alcuni album che non mi soddisfacevano al 100% dal punto di vista del sound, ho deciso di abbandonare tutti i miei dogmi e mi sono lasciato guidare solo dall’ispirazione. Da qui è nato ‘Necessities’, letteralmente dalla necessità di cercare e raggiungere un’espressività senza vincoli.”

Con “Necessities”, Gin Bap offre al pubblico un album che rappresenta la sua visione personale del Jazz Hop, unendo influenze passate con una prospettiva futuristica: una testimonianza viva di ispirazione libera e di espressività artistica.

Ascolta qui: https://bfan.link/necessities