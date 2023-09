Al Grande Fratello arrivano nuovi concorrenti e in 4 rischiano l’eliminazione

Grande Fratello, nuovi ingressi e prima eliminazione: le anticipazioni della seconda puntata di stasera. Al televoto: Vittorio, Lorenzo, Giuseppe, Anita e Samira

Grande attesa per la seconda puntata del Grande Fratello, che torna oggi, venerdì 15 settembre, in prima serata su Canale 5. A incuriosire gli spettatori sono i nuovi ingressi: abbiamo conosciuto infatti i primi 15 concorrenti, ma all’appello ne mancano altri 16.

I CONCORRENTI PIU’ CHIACCHIERATI

A catturare in particolare l’attenzione del pubblico è stata Giselda Torresan, operaia veneta amante della montagna, che poco prima di entrare nella casa ha cambiato la bio suo profilo Instagram (ecco perché). Ad alimentare ancora più il gossip poi la notizia delle sue dimissioni dall’azienda per cui lavorava, poco prima di varcare la porta rossa, “dettaglio” omesso durante la prima puntata del Gf.

A far discutere, in questo caso per le sue dichiarazioni infelici all’interno della casa, è stato anche Paolo Masella, macellaio romano per il quale ‘Napoli ha poca cultura’ e le ragazze che baciano al primo appuntamento non sono interessate a una storia seria.

I NUOVI INGRESSI DEL GRANDE FRATELLO

Ancora non si sa chi saranno i nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa questa sera. Di certo, come per i primi 15, si tratterà di un mix di personaggi noti e volti sconosciuti. Dalle indiscrezioni delle scorse settimane sembrava che potesse arrivare nel reality Giampiero Mughini, ma a quanto sembra la sua partecipazione sarebbe sfumata all’ultimo momento. Restano invece ancora papabili i nomi di Fiordaliso, Justine Mattera e Ninetto Davoli.

LE NOMINATION

I più nominati della prima puntata, e quindi destinati al tugurio come spiega la Dire (www.dire.it), sono stati Vittorio, Lorenzo e Giuseppe che però hanno potuto prendersi una rivincita, scegliendo due donne da portare con loro. Le prescelte sono Anita e Samira. I telespettatori con il televoto decideranno chi tra i 5 dovrà abbandonare la casa stasera, ma potranno anche decretare il loro preferito, che automaticamente sarà immune dalle nuove nomination.