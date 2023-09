“Sushi” è la nuova canzone dei Milanosport

In “Sushi”, il nuovo singolo dei Milanosport, la vita mondana di Milano viene fotografata come di nascosto, in movimento, mentre non se l’aspetta

Dopo una primavera densa di live e dopo la vittoria del premio Great Escape Festival 2023 – The Steve Strange Award – i Milanosport tornano con il nuovo singolo Sushi.

Parlando della canzone, i Milanosport hanno spiegato: “In Sushi la vita mondana di Milano viene fotografata come di nascosto, in movimento, mentre non se l’aspetta; e così mostra senza filtri tutta la sua grottesca superficialità. La vita notturna, la Milano degli eccessi, la città sempre sveglia sono lo sfondo su cui si muovono i mangiatori di loto, presi nel turbine di un divertissement necessario, che lentamente appiattisce i sensi fino alla nausea. Il giro di basso è una spirale che ti trascina per le strade illuminate della città, le luci lampeggiano evanescenti nel buio al ritmo dell’incedere ipnotico e ossessivo del brano. Dissonanze, folle di persone in coda al bancone, risate, luci soffuse, immagini sfocate, il sapore del Campari: nice.”

I MILANOSPORT sono: Chitarre Fender, ampli a 10, synth al centro e lavoro di squadra.

La band nasce verso la fine del 2019 quando Federico torna a Milano dopo cinque anni di vita in Olanda e si imbatte in Paolo. Torna con decine di demo fresche e testi che parlano delle sue esperienze e dello stile di vita olandese. Propone a Paolo di formare un gruppo tra il post punk e il surf rock. In seguito, altre tre persone si uniranno alla band: Riccardo, tornato a Milano dopo due anni di suoni elettronici in Svezia, Pietro, che aggiunge linee pop ai sintetizzatori, e Matteo, un impeccabile batterista rock.

Ogni membro porta con sé un passato musicale completamente diverso: il punk si mescola al surf rock, al synth-pop, all’elettronica sovietica, allo shoegaze e al folk irlandese. Nel 2020 iniziano a esercitarsi in un garage dietro il Bar Picchio di Milano, a 20 metri di profondità, lo stesso luogo che ha visto nascere altri gruppi indie italiani come Tropea, Nava, Giallorenzo, Nobody Cried for Dinosaurs e Visconti.