Previsioni meteo 14 settembre 2023: maltempo al Nord

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 settembre 2023: passaggio instabile sulle regioni settentrionali e parte di quelle centrali

Dopo una lunga fase stabile, condizioni meteo in parziale evoluzione sull’Italia per il graduale arretramento dell’anticiclone africano. Nella giornata di oggi avremo cieli coperti e possibilità di piogge sulle regioni del Nord e parte di quelle centrali, specie sul versante tirrenico, mentre al Sud continuerà a splendere il sole. Nei prossimi giorni avremo maggiore nuvolosità in transito con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi al Nord e localmente anche sulle regioni del Centro. Clima che sarà ancora caldo con anomalie positive di temperatura anche di 4-5 gradi. Per la terza decade del mese potrebbero arrivare invece perturbazioni più intense.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 settembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare con piogge sparse al Nord-Est, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite con tempo asciutto, locali piogge sulle Alpi. In serata piogge sparse in arrivo al Nord-Ovest, nuvolosità alteranta a schiarite altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito ma sempre con tempo asciutto, salvo isolate piogge su Marche e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio tempo stabile su tutte le regioni con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con prevalenza di cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .